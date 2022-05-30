İSTANBUL 30°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3842
  • EURO
    17,638
  • ALTIN
    979.659
  • BIST100
    2487.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir merkezli 3 ilde telefonla dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama
Güncel

İzmir merkezli 3 ilde telefonla dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde telefonla dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları ve kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları kişileri, banka hesap bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir, Şanlıurfa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin, 17 nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonları, hazır konuşma metinleri ve mağdurlara ait bilgiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • izmir
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.