İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu

Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi 20.12.2019 07:32 - Güncelleme: 20.12.2019 07:53

İzmir merkezli 33 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün, TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik aralarına muvazzaf üst düzey rütbelilerin de olduğu şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda, hakkımda yakalama kararı verilen 40’ muvazzaf 88 şüpheliden 52’si yakalandı. Operasyonum hala devam ettiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında,FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 40’ muvazzaf 88 şüpheliyi tespit etti. Büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen şüphelilerin arasında: 3'ü muvazzaf, 21'i ihraç 24 albay; 3’ü muvazzaf, 4’ü emekli yada ihraç 7 Yarbay; 10’u muvazzaf, 5’i ihraç yada istifa 15 Binbaşı; 22’si muvazzaf, 13’ü emekli, ihraç yada sözleşme feshi 35 Yüzbaşı; 2’si Muvazzaf, 4’ü sözleşme feshi 6 Üsteğmen, sözleşmesi fesh edilen bir teğmen bulunuyor. İzmir Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, İzmir merkezli 33 ilde, eş zamanlı operasyon başlattı.

Şu ana kadar 52 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin de yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.