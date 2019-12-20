İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9435
  • EURO
    6,6089
  • ALTIN
    281.98
  • BIST100
    110599
Güncel

İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 33 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon düzenleniyor.

Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi20.12.2019  07:32 - Güncelleme: 20.12.2019  07:53
İzmir merkezli 33 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün, TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik aralarına muvazzaf üst düzey rütbelilerin de olduğu şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda, hakkımda yakalama kararı verilen 40’ muvazzaf 88 şüpheliden 52’si yakalandı. Operasyonum hala devam ettiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında,FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 40’ muvazzaf 88 şüpheliyi tespit etti. Büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen şüphelilerin arasında: 3'ü muvazzaf, 21'i ihraç 24 albay; 3’ü muvazzaf, 4’ü emekli yada ihraç 7 Yarbay; 10’u muvazzaf, 5’i ihraç yada istifa 15 Binbaşı; 22’si muvazzaf, 13’ü emekli, ihraç yada sözleşme feshi 35 Yüzbaşı; 2’si Muvazzaf, 4’ü sözleşme feshi  6 Üsteğmen, sözleşmesi fesh edilen bir teğmen bulunuyor. İzmir Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, İzmir merkezli 33 ilde,  eş zamanlı operasyon başlattı.
 
Şu ana kadar 52 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin de yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Türkiye oyunun dışına itilmek istendi ama planları bozdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Misrata vuruldu
Misrata vuruldu

Misrata vuruldu

'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'
'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'

'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'

CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık
CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık

CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık

'İmparatorluk sayesinde oldu'
'İmparatorluk sayesinde oldu'

'İmparatorluk sayesinde oldu'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.