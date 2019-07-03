İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullandıkları belirlenen 22 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı verildi.
- Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla mücadele şubesi ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İzmir merkezli Trabzon, Çorum ve Aydın’da çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
1 kişinin yurtdışına kaçtığının belirlendiği operasyonda diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dökümanlara el kondu.
Gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğü Mali Suçlarla mücadele şubesine getirildi.
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