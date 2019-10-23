22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8081
  • 6,4631
  • 278.998
  • 97886.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik aralarında 2 polis memuru ve 1 eski komiser yardımcısının bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen aralarında 2 polis memuru ve 1 meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir başta olmak üzere İstanbul, Manisa ve Kırıkkale illerinde de eş zamanlı operasyon başlattı.

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri: Pompeo, YPG/PKK'lı teröristlerin çekildiği bilgisini teyit etti

Dışişleri: Pompeo, YPG/PKK'lı teröristlerin çekildiği bilgisini teyit etti

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe!

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe!

Yerine kayyum atanmıştı... HDP'li Mızraklı tutuklandı

Yerine kayyum atanmıştı... HDP'li Mızraklı tutuklandı

En az 100 baz puan indirim bekleniyor

En az 100 baz puan indirim bekleniyor

Canavar kocadan pişkin savunma

Canavar kocadan pişkin savunma

Mona Lisa davası başladı

Mona Lisa davası başladı

Evlat sevgisinde ikinci bahar

Evlat sevgisinde ikinci bahar
 

POPÜLER HABERLER

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Rahatlığıyla gönüllere taht kuran 20 sevimli hayvan

Rahatlığıyla gönüllere taht kuran 20 sevimli hayvan

Tel Abyad'da tespit edildi! Havan ve roket deposu...

Tel Abyad'da tespit edildi! Havan ve roket deposu...

Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA