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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik yeni bir operasyonun talimatını verdi. Soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 5 ilde operasyonlar yapıldı ve haklarında 16 kişinin yakalama kararı verildi.
 
Gözaltına alınanlar arasında bir üsteğmen, 3 astsubay ile 11 kişinin bulunduğu öğrenildi. Muvazzaf askerlerin de olduğu bazı kişilerinse, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ifade edildi. 1 kişiyi arama çalışmalarıysa sürüyor.
 

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