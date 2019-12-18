İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

18.12.2019 07:49 - Güncelleme: 18.12.2019 07:49

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 2'si ihraç Komiser Yardımcısı, 4'ü ihraç polis memuru, biri aktif polis memuru, biri ihraç ebe, ikisi öğretmen, biri dershane müdürü, ikisi teknisyen, 5’i de diğer mesleklerden olan toplam 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 12'sinin ByLock kullandıkları belirtildi.