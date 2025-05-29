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İzmir merkezli 6 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu!

İzmir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı. 9 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
İzmir merkezli 6 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu!
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İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna edip, ofislerine davet ettikleri kişileri, sözleşme işlemleri sırasında "masraf ve sigorta" bedeli talep ederek dolandırdıkları öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık ve Suç Analiz Merkezi büroları ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş'ta şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devre mülk sahibi 9 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • İzmir
  • tutuklama

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