İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 19 kişi aranıyor

İzmir' merkezli 6 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik, halen aktif olarak görevlerine devam etmekte olan rütbeli askerlerin de bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, operasyona yakalama çalışmaları için devam ediyor.

FETÖ silahlı terör örgütü TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, halen aktif olarak görevlerine devam etmekte olan rütbeli askerlerin de bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, İzmir merkezli Siirt, Ankara, Çanakkale, İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon başlattı. 19 şüphelinin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.