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İzmir merkezli 6 ilde 'torbacılara' yönelik büyük operasyon

İzmir merkezli 6 ilde, İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretine ilişkin 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik büyük operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı olan 62 şüpheliden 40'ı yakalandı operasyon devam ediyor.

  • Muammer Başkan- TürkMedya
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine ilişkin 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarını belirledi. Son yıllarda 'Torbacı'lara yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'ında olduğu 6 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İzmir Narkotik ekipleri haklarında yakalama kararı olan 62 şüpheliden şuana kadar 40'ını yakaladı. Yakalanan şüpheliler İzmir Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmek üzere yol çıkartılırken diğer 22 kişinin yakalanması için operasyonun  devam ettiği öğrenildi.
 

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