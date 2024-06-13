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İzmir merkezli 7 ilde araç kaçakçılığı operasyonu

İzmir merkezli 7 ilde araç kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
İzmir merkezli 7 ilde araç kaçakçılığı operasyonu
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, yurt dışından temin edilen otomobillerin yurt içinde tamir edilemeyecek derecede ağır hasarlı olan araçların bilgileriyle satışa sunulduğu tespit edildi.

Şüphelilerin hasarlı aracı temin ettikten sonra çifte vatandaş olan diğer şüpheli aracılığıyla yurt dışından aynı marka ve model aracı getirttikleri, "change" adı verilen işlemin ardından bu araçları, hasarlı araç tamir edilmiş gibi göstererek sattıkları belirlendi.

İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 20 araç, 4 motor bloğu, 10 elektronik motor beyni, 1 yurt dışı menşeili araca ait şasi demiri, 1 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ile çok sayıda plaka, tescil belgesi ve doküman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "sahtecilik" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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