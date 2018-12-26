İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik olarak ardışık aramalarda tespit edilen 3’ü ihraç askeri öğrenci, 2’si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli toplam 30 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas illerinde yapılan operasyonlarda; emekli Albay Hakan F., Yüzbaşı Tevfik T., astsubaylar Ahmet Z.U., Ali H.S., Ali K., Emrah T.P., Hüseyin Ö., Mehmet K., Muharrem T., Önder Ö., Sami Ç., Sinan B., Yunus T.Y., Ahmet K., Emre D., Cengiz G., Ümit U., uzman çavuş Mustafa K., uzman erbaş Ayhan A., İhraç Askeri öğrenciler Ayhan Ü. ve Doğan E. gözaltına alındı.

Henüz yakalanamayan 9 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.