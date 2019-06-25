İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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