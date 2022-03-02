İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 01:45 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 01:45

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat'ta İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 21 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken 12'si tutuklandı.

- Olay

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Şubat'ta İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Evinde yapılan aramada 699 bin 760 lira, 111 bin 573 dolar ve 450 avro ele geçirilen B.Ç'nin, ifadesinde "himmet" adı altındaki paraların kendisinde toplandığını kabul etmiş, diğer şüphelilerin de suçlamaları reddederek, ticari faaliyette bulunmak için bir araya geldiklerini öne sürmüşlerdi.