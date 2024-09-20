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İzmir merkezli PKK operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

AA20 Eylül 2024 Cuma 13:37 - Güncelleme:
İzmir merkezli PKK operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada terör örgütü adına kırsalda faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda İzmir ile Antalya, Kocaeli ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

  • PKK operasyon
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