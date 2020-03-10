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İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

IHA10 Mart 2020 Salı 21:44 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 21:44
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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte madeni Euro sürmek isteyen şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Ekipler, İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde bulunan 7 şahsa yönelik 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

KUMARHANELERDE PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, bastıkları sahte 2 Euro’ları özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve turizm bölgelerinde bulunan kumarhanelerde piyasaya sürecekleri öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri ve ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SAHTE MADENİ 2 EURO ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 adet sahte madeni 2 Euro basımında kullanılan baskı makinası kalıbı, 68 adet basılmış sahte madeni 2 Euro, sahte Euro basımında kullanılan 19 bin 550 adet metal renkli pul, basıma hazır 5 adet madeni 2 Euro göbek kısmı, basıma hazır 6 adet 2 Euro dış çerçeve halkası, sahte Euro basımında kullanılan 770 adet iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş toplamda 5 bin 250 gram renkli materyal, 2 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı silah ve14 adet gerçek ve kurusıkı mermiye el konuldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Y.B., G.B. S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. T.A., A.D. ve Y.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Z.İ. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

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