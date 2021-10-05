İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 35 gözaltı

AA 5 Ekim 2021 Salı 10:31 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 10:31

Alınan bilgiye göre, suç örgütüne yönelik ulaşılan yeni deliller kapsamında 57 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Aydın ve İstanbul'daki 60 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda, 4 tabanca 1 pompalı tüfek, 80 fişek ile 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Binali Camgöz'ün de aralarında olduğu firari 22 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- ÖNCEKİ OPERASYONLAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz'ün elebaşı olduğu yasa dışı yapılanmayla ilgili daha önce yürütülen soruşturma kapsamında 38 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede sanıkların karıştıkları iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olaylar arasında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğramasının da yer aldığı bildirilmişti.

Toplam 38 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kasten yaralamaya teşebbüs, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek, silahla yağmaya teşebbüs" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Müşteki Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da daha sonra "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmış ve bu dosyayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 54'e çıkmıştı.

Yurt dışında olduğu belirtilen suç örgütü elebaşı Binali Camgöz ise yakalanamamıştı.