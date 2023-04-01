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İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Şubat'ta İzmir'in Ödemiş, Tire ilçeleri ile Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 15'i tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, aralarında suç örgütü elebaşı K.A'nın da bulunduğu 9 şüpheliyi tutukladı, 6 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Suç örgütü kurarak ihaleye fesat karıştırma, silahlı tehdit, nitelikli yağma, şantaj, kasten yaralama gibi suçlar işleyerek haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla aralarında icra müdürlüğü çalışanı 2 kişinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

  • İzmir
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  • tutuklama

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