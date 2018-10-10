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TKİP'e yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 4 ilde, terör örgütü TKİP'e yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde kurucularından olan ve Almanya'da öldükten sonra İzmir'de gömülen örgüt mensubunun cenazesinde örgüt propagandası yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama ve arama kararına istinaden, İzmir, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de örgütün paralelinde faaliyet gösteren bir sendikanın da bulunduğu 18 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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