İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2024 Çarşamba / 27 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2944
  • EURO
    37,1421
  • ALTIN
    3072.83
  • BIST100
    8950.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu

İzmir merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonu kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki yıllarda terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.