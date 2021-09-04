<p> İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 26 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında Bayındır, Bergama, Buca, Dikili, Kemalpaşa, Kiraz, Karaburun, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Torbalı olmak üzere toplam 14 ilçede, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde operasyonlar düzenledi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/09/04/9be7fae31e4fed2ed19d492889b2d677.jpg'/><p> Jandarma narkotik timlerinin, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında ormanlık alan içerisinde yasa dışı olarak ekili vaziyette toplam 1155 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 373 gram kubar esrar maddesi, 18 sentetik hap, 6 gram bonzai, 48 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda, 42 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/09/04/554cc5a643b9bd837b5ab47c78f95c48.jpg'/>