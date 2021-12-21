İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 141 kişi yakalandı

AA 21 Aralık 2021 Salı 13:50 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 13:51

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve Balıkesir'de 10 Kasım'da narkotik operasyonunda kovaladığı şüphelilerin ateş açması sonucu şehit edilen polis memuru şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyon İzmir, Balıkesir ve Aydın'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

Şafak vakti özel harekat dahil 2 bin polisin katıldığı, 2 polis helikopteri, 3 drone ve 8 narkotik dedektör köpeği desteğiyle 160 adreste arama yapıldı.

Operasyonda 141 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ise 405 gram metamfetamin, 86 gram esrar, 11 gram bonzai, 1 gram kokain, 449 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek ve 9 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

