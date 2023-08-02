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Güncel

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin hastaneye kaldırıldı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 14:48 - Güncelleme:
İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin hastaneye kaldırıldı
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Alınan bilgiye göre Engin, bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

Engin'in ilk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

Narlıdere Belediyesinden yapılan açıklamada katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Ali Engin'in hastanede müşahede altında tutulduğu, tetkiklerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

  • Ali Engin
  • Narlıdere
  • Tepecik Eğitim

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