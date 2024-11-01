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  • İzmir Otoyolu'nda feci kaza! 5 araç tomruklara çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
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İzmir Otoyolu'nda feci kaza! 5 araç tomruklara çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

İzmir istikametinde tırdan düşen tomruklara, 5 aracın çarpmasıyla meydana gelen feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

AA1 Kasım 2024 Cuma 00:20 - Güncelleme:
İzmir Otoyolu'nda feci kaza! 5 araç tomruklara çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
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İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü.

Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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