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İzmir sele teslim oldu! Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı. Kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 23:41 - Güncelleme:
İzmir sele teslim oldu! Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
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İzmir'de etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı.

Kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

EVLERİ SU BASTI, OTOMOBİLLER YOLLARDA KALDI

Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

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