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İzmir TOKİ projeleri nerede? TOKİ İzmir sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru bedeli ne kadar?

İzmir TOKİ projeleri nerede? TOKİ İzmir sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru bedeli ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uygun ödeme seçenekleri ve fiyat avantajı ile konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin 100 bin yeni sosyal konut projesine yoğun ilgi gösteriyorlar. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlara 894 TL'den başlayan taksitlerle sahip olunabilecek. TOKİ İzmir sosyal konut projesi hakkında tüm detaylar haberimizde..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Bu kapsamda İzmir TOKİ projeleri nerede? TOKİ İzmir sosyal konut  başvurusu nasıl yapılır, başvuru bedeli ne kadar? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi  kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje  İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek. İzmir TOKİ projeleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
İZMİR TOKİ PROJELERİ NEREDE? 
İzmir TOKİ projelerinin hangi bölgelerde yapılacağı henüz netlik kazanmadı. TOKİ İzmir sosyal konut  projesi kapsamında 3 bin 500 konut inşa edilecek. 
 

 
TOKİ İZMİR SOSYAL KONUT  BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;
 
1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”
4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”
 
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında  “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.
 
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
 
BAŞVURU BEDELİ NE KADAR? 
Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL
 

 
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
3. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
6. Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
7. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ”  ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
8. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

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