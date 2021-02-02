İzmir Valiliği'nden vatandaşlara uyarı!

DHA 02 Şubat 2021 Salı 12:39 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 12:39

İzmir Valiliği, yaptığı açıklamada vatandaşlardan mecbur kalmadıkça acil durumlar dışında trafiğe çıkmamasını istedi. Yağmur sonrasında oluşan hasarı gidermek için ekiplerin görevlendirildiği bildirilen açıklamada, “Su baskını toplam 673 yerde gerçekleşti. Mahsur kalma 23’tür. Su baskınlarının yüzde 80’i ev, yüzde 20’si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik çalışması içinde tüm ekiplerimiz, sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam ediyor. Balçova-Üçkuyular, Bayraklı-Anadolu Caddesi, Konak-Mithatpaşa Caddesi, Konak ve Karantina Altgeçidi, Halkapınar-Yunuslar, Yeşildere Caddesi, Menderes-Çitlembik Deresi, Karabağlar, Gürçeşme ve Yeşildere’de yer yer su taşkınları oluşmuş durumdadır. Bornova ilçemizde istinat duvarı çökmesi sonucu bir bina zarar görmüştür. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden acil ekip görevlendirilerek, gerekli çalışmaları yürütmek üzere olay yerine sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.