İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Şubat 2021 Salı / 19 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1679
  • EURO
    8,6299
  • ALTIN
    425.769
  • BIST100
    1513.93
Güncel

İzmir Valiliği'nden vatandaşlara uyarı!

İzmir'de gece yarısından itibaren etkili olan sağanak, sel felaketine yol açtı. Valilik gerekli olmadığı sürece araçlarla çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

DHA02 Şubat 2021 Salı 12:39 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 12:39
ABONE OL

İzmir Valiliği, yaptığı açıklamada vatandaşlardan mecbur kalmadıkça acil durumlar dışında trafiğe çıkmamasını istedi. Yağmur sonrasında oluşan hasarı gidermek için ekiplerin görevlendirildiği bildirilen açıklamada, “Su baskını toplam 673 yerde gerçekleşti. Mahsur kalma 23’tür. Su baskınlarının yüzde 80’i ev, yüzde 20’si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik çalışması içinde tüm ekiplerimiz, sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam ediyor. Balçova-Üçkuyular, Bayraklı-Anadolu Caddesi, Konak-Mithatpaşa Caddesi, Konak ve Karantina Altgeçidi, Halkapınar-Yunuslar, Yeşildere Caddesi, Menderes-Çitlembik Deresi, Karabağlar, Gürçeşme ve Yeşildere’de yer yer su taşkınları oluşmuş durumdadır. Bornova ilçemizde istinat duvarı çökmesi sonucu bir bina zarar görmüştür. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden acil ekip görevlendirilerek, gerekli çalışmaları yürütmek üzere olay yerine sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.