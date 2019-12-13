İzmir Valisi’nden örnek davranış 

O anlara ise Vali’yi ziyaret için giden CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, şahitlik etti. Gördüğü manzaradan çok etkilenen Sertel, çektiği kareleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sertel, “Erol Ayyıldız’ın makamında çekildi bu fotoğraf. Randevumuz vardı, beklemeden odaya alındık. Vali diz çökmüş vatandaşın derdini dinliyor. Danışmanım Seyfettin Şen o anı ölümsüzleştirdi. Bize böyle valiler lazım. Halkın önünde diz çöküp derman bulanlardan. Kutluyorum” dedi. Vali Ayyıldız’ın vatandaşla olan fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede onlarca beğeni aldı.