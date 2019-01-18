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İzmir ve Antalya arasındaki hızlı tren projesi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: Bu proje hem Ege'nin hem de Akdeniz'in turizmini şahlandıracak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın iki kenti birbirine bağlayacak tren ve otoyol projeleriyle ilgili açıklamasını değerlendiren Zeybekci, otoyol projesiyle iki kent arası yolculuğun 7 saatten 3 saate ineceğini belirtti.
 
Projenin Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemden bu yana kafasında olduğunu aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:
 
"İzmir adaylığımın açıklanmasının ardından bunu gerçeğe dönüştürecek adımları atmaya başladık. Ulaştırma Bakanlığımız ile temasa geçtik. İzmir - Aydın Otoyolu’nun devamı olan kara yolu projesi, Denizli ve Burdur il sınırları içinden Korkuteli'ye oradan da Antalya'ya ulaşacak. İki kent arası mesafe 4 saat kısalacak. Buna paralel olarak bir de hızlı tren projemiz var. Bu projeler iki bölgenin kalkınmasına ivme katacak. Bu proje hem Ege'nin hem de Akdeniz'in turizmini şahlandıracak. 5 yıl içinde ağırlayacağımız turist sayısı 40 milyona ulaşacak. Aspendos'tan Pamukkale'ye, Kuşadası'na, Didim'e, Efes'e ve İzmir agorasına milyonlarca turisti getirip götüreceğiz." 

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