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İzmir ve İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 19 gözaltı

İstanbul ve İzmir'de polis ekiplerince farklı tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonda organizatörlük yaptığı belirlenen toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 şahıstan 12'si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

IHA14 Ekim 2023 Cumartesi 09:48 - Güncelleme:
İzmir ve İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 19 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "Projeli Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı" soruşturması çerçevesinde

Farklı tarihlerde yapılan 11 operasyonda, organizatörlük yaptığı belirlenen toplam 19 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 12'si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Operasyonlarda 425 düzensiz göçmen gözaltına alınırken haklarında adli/idari işlem başlatıldı. Suçta kullanıldığı tespit edilen 9 araç, 1 bot, 1 yelkenli tekne ise ele geçirildi. Çalışmaların devamında; göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kamyon takibe alınırken İzmir ilinde, düzensiz göçmenleri tekneye aktardığı esnada operasyon yapıldı. Aynı gün İstanbul ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 19 şüpheli şahısla beraber, 5 adet ruhsatsız silah, 133 bin 500 TL, 4 bin 910 Dolar, 725 Euro para, uyku tulumları ve yaşam malzemelerinin bulunduğu depo ile şifreli notlar ve kamyon ele geçirildi. 92 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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