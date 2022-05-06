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İzmir ve Manisa'da havaların ısınmasıyla orman yangını riski arttı, helikopter konuşlandırıldı

İzmir ve Manisa'da olası bir orman yangınına müdahale edilmesi amacıyla bu sezonki planlama kapsamında hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki Kemalpaşa ilçesinde konuşlandırıldı. Seferihisar'da 16 Mayıs'ta, Gümüldür, Bergama ve Akhisar'da 16 Haziran'da göreve başlayacak yangın söndürme helikopterlerine ek olarak 2 Haziran'da da 2 yangın söndürme uçağının, Selçuk Havaalanı'nda konuşlanacağı bildirildi.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 13:15 - Güncelleme:
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Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir ve Manisa'da havaların ısınmasıyla orman yangını riskinin de arttığı kaydedildi.

Orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilkinin bölgeye gelerek göreve başladığı belirtilen açıklamada, Kemalpaşa ilçesinde 1 Mayıs'ta konuşlanan yangın söndürme helikopteri mürettebatının 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluştuğu aktarıldı.

Seferihisar'da 16 Mayıs'ta, Gümüldür, Bergama ve Akhisar'da 16 Haziran'da göreve başlayacak yangın söndürme helikopterlerine ek olarak 2 Haziran'da da 2 yangın söndürme uçağının, Selçuk Havaalanı'nda konuşlanacağı bildirildi.

  • Orman Bölge Müdürlüğü
  • Orman yangınları
  • helikopterler

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