İzmir ve Uşak'ta, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğündeki etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'nde bir araya geldi.

Yatsı namazının ardından Türkiye ve Filistin bayraklarını taşıyan katılımcılar araçlarıyla konvoy oluşturarak, kent merkezindeki caddeleri dolaştı.

Kemalöz Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde bir araya gelen grup adında konuşan Halil Can, İsrail'in hastaneye yaptığı saldırıcı sonucu 500'e yakın masum insanın öldüğünü söyledi.

Filistinlilerle birlikte olduklarını dile getiren Can, "Filistin'de işgalcilerden topraklarını savunan tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Bugün burada, tüm Türkiye'de Filistinli dostlarımızla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz." dedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ise Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin ilçe teşkilatları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Kemalpaşa Şubesi Başkanı Mustafa Gözütok, şunları söyledi:



"Siyonist işgal rejimi bütün bir İslam ümmetine ve mukaddes değerlerimize savaş açmış durumdadır. Kemalpaşalı Kudüs aşıkları olarak malımızla ve canımızla direnişin yanındayız. Filistin'de asıl ve tek sorunun işgal rejiminin olduğunu biliyoruz. Siyonist işgal, yalnızca Filistin için değil, başta bölgemiz olmak üzere dünya barışı için çok ciddi bir tehdittir. O halde bu tehdide karşı hepimiz aynı yerde buluşup ortak bir tavır takınmak durumundayız. İşgalci çeteyi gelinen aşamada katliamcı ve işgalci uygulama ve politikalarından vazgeçmesi, Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kaldırması ve yeni bir katliama girişmemesi konusunda uyarıyoruz. Bu katliam ve soykırım son buluncaya kadar mücadelemize milletimiz ile birlikte devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından gruptakiler sloganlar atarak ilçe merkezinde yürüyüş düzenledi.