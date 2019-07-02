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İzmir-Ankara yolunda feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

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