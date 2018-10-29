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İzmir'de 104 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 104 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçişlerinin önlenmesi amacıyla Dikili ve Urla ilçelerinde iki operasyon düzenledi. Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığına ait devriye uçağı tarafından tespit edilen 43 düzensiz göçmen, Kabakum önlerinden denize açılan lastik botta yakalandı. Urla ilçesi Doğanbey mevkisinde de sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 61 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu çeşitli uyruklardan 104 düzensiz göçmen, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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