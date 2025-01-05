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İzmir'de 107 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de denizde ve karada 107 düzensiz göçmen yakalandı, 49 göçmen de kurtarıldı.

AA5 Ocak 2025 Pazar 07:11 - Güncelleme:
İzmir'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesinde ise Sahil Güvenlik ekipleri, karada bir grup olduğunu tespit ederek 9'u çocuk 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince de Doğanbey mevkisindeki 3'ü çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesinde de görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada tespit edilen 12'si çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

- 49 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 24'ü çocuk 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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