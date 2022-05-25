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İzmir'de 11 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mütevelli gurubunda yer aldığı belirlenen ve aralarında avukatların da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

IHA25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgütünün mütevelli grubunda yer alan, sohbetlere katılan, Bylock kullanıcısı oldukları, Bank Asya hesap artışı, hakkında ifade, sendika üyeliği, şüpheli SGK kayıtları tespit edilen ve aralarında avukatların da olduğu 12 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. 25 Mayıs günü önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Öte yandan, firari olan bir kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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