İzmir'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları ekiplerinin müşterek çalışması sonucu 29 Mayıs'ta Çeşme'nin Çiftlikköy mevkisi açıklarında Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Jandarma ekiplerinin 31 Mayıs'ta yaptığı çalışmayla Kemalpaşa Sütçüler Mahallesi'nde 6 Suriye, Dikili Kabakum Mahallesi'nde 14 Yemen, 7 Eritre, Torbalı Arslanlar Mahallesi'nde de 10 Suriye uyruklu toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları ekiplerinin 5 Haziran'daki müşterek çalışmasında, Aslanburnu açıklarında Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili Bademli Mahallesi'nde jandarma ekibinin 6 Haziran'daki önleyici kolluk devriyesi sırasında ise Afganistan uyruklu 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 120 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.