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İzmir'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Kemalpaşa, Dikili, Torbalı ve Foça ilçelerinde farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı. Kurtarılan ve yakalanan toplam 120 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları ekiplerinin müşterek çalışması sonucu 29 Mayıs'ta Çeşme'nin Çiftlikköy mevkisi açıklarında Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Jandarma ekiplerinin 31 Mayıs'ta yaptığı çalışmayla Kemalpaşa Sütçüler Mahallesi'nde 6 Suriye, Dikili Kabakum Mahallesi'nde 14 Yemen, 7 Eritre, Torbalı Arslanlar Mahallesi'nde de 10 Suriye uyruklu toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları ekiplerinin 5 Haziran'daki müşterek çalışmasında, Aslanburnu açıklarında Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili Bademli Mahallesi'nde jandarma ekibinin 6 Haziran'daki önleyici kolluk devriyesi sırasında ise Afganistan uyruklu 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 120 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • İzmir
  • yasa dışı geçiş
  • düzensiz göçmen

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