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İzmir'de 120 göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden denize açılan ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 120 göçmen yakalandı.

DHA07 Mart 2020 Cumartesi 07:28 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 07:28

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında tespit edilen 2 ayrı lastik bot Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durduruldu. Lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 30'u çocuk 95 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Öte yandan, Dikili ilçesine bağlı Bademli açıklarında da Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türkiye'ye itilen 25 göçmen yakalandı.

Kıyıda işlemleri tamamlanan 120 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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