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İzmir'de ''150 lira'' kavgası!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuk arasında 150 lira borç için çıkan kavgaya ağabeyleri dahil oldu. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce meydana gelen olayda tabancayla vurulan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

IHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 07:31 - Güncelleme:
İzmir'de ''150 lira'' kavgası!
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Olay, saat 21.00 sıralarında Umut Mahallesi 3820/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuk arasında 150 lira borç için kavga çıktı. Kavgaya çocukların ağabeyleri olan Ş.G. (20), F.K. (25) ve R.Y. (30) de dahil oldu ve olay silahlı kavgaya döndü. Meydana gelen olayda Ş.G., elindeki tabancayla F.K. ve R.Y.'ye ateş etti. F.K. karnına, R.Y. ise bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ş.G. suç aletiyle beraber kayıplara karıştı. Olayın bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralanan iki kişi ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri 150 lira alacak için iki kişiyi tabancayla vuran Ş.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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