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İzmir'de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 166 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 08:00 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 08:00
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Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini tespit edilen 41 düzensiz göçmen ile lastik botlarının arıza yapması nedeniyle yardım talebinde bulunan 36 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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