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  • İzmir'de 19 yaşındaki genç silahlı saldırı sonucu öldü
Güncel

İzmir'de 19 yaşındaki genç silahlı saldırı sonucu öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
İzmir'de 19 yaşındaki genç silahlı saldırı sonucu öldü
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Alınan bilgiye göre, Mustafa Akkavak (19) kullandığı 35 LGH 80 plakalı motosiklet ile Osmangazi Mahallesi'nde seyir halindeyken aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Akkavak, aynı motosiklette bulunan arkadaşıyla olay yerinden kaçarken 593. Sokak'ta vuruldu.

Motosiklet, bir evin kapısına çarptıktan sonra yolda sürüklendi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, "Kardeşim vuruldu, yardım edin." diyen motosikletteki diğer kişi ile şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Akkavak, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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