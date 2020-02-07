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İzmir'de 2 ayrı suç örgütüne operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA07.02.2020  11:53 - Güncelleme: 07.02.2020  11:53

İstanbul'da 'saadet zinciriyle' dolandırıcılık iddiası: 8 kişi adliyeye sevk edildi

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