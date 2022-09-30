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İzmir'de 2 kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Kınık ilçesinde, serinlemek için yangın söndürme göletine giren 2 kardeş boğuldu.

AA30 Eylül 2022 Cuma 02:39 - Güncelleme:
İzmir'de 2 kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı
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Poyracık Mahallesi'nde 12 yaşındaki Eylem Pala ve kardeşi 10 yaşındaki Öner Pala'dan öğleden sonra haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri kardeşler için arama çalışması başlattı.

Kardeşlerin elbiselerinin yangın söndürme göletinin kenarında bulunması üzerine ekipler çalışmalarını gölet çevresi ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Bölgeye İzmir İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma ve İzmir itfaiyesinin su altı arama ekipleri de sevk edildi. Ekipler kardeşlerin cansız bedeni göletten çıkardı.

Üzücü haberi alan anne ve baba, göletin kenarında sinir krizi geçirdi.

Kardeşlerin cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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