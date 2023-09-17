İzmir'de 228 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Selçuk ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, toplam 78 düzensiz göçmeni yakaladı.
Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında da botlar içerisinde toplam 150 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.
Öte yandan, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.