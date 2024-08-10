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İzmir'de 23'ü çocuk 112 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 22:12 - Güncelleme:
İzmir'de 23'ü çocuk 112 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçesi açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekip sevk edildi.

YUNAN UNSURLAR TARAFINDAN TÜRK KARA SULARINA İTİLDİLER

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 14'ü çocuk 65 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Karaburun ve Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler, sürüklenen lastik botlardaki 9'u çocuk 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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