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İzmir'de 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesi, kente yaşanabilecek eylemlerin önüne geçmek için eş zamanlı olarak sol terör örgütleri ile terör örgütleri PKK ive DAEŞ'e yönelik yaptığı operasyonda toplamda 21 şüpheliyi yakalarken şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

  • Muammer Başkan /TürkMedya
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Müdürlüğü Şubesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde, İzmir’de yaşanabilecek eylemlerin önlenebilmesi amacı ile sol terör örgütleri, PKK/KCK terör örgütü ve DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar yürüttü. Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlattı. 
 
Sol terör örgütlerine yönelik operasyon
 
Sol terör örgütleri faaliyetlerinin deşifresi ile ilgili yapılan çalışmalarda; Terör örgütleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda örgüt tabanını ayakta tutabilmek, sokak eylemlerini tekrar hareketlendirebilmek amacıyla hareket eden şahısların tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararının ardından harekete geçen polis ekipleri,  İzmir merkez, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ilçeleri ve Muğla Marmaris ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli yakaladı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda; toplatma kararı bulunan yayın, örgütlere ait flama ve bayrak ile örgütsel doküman ele geçirildi. 
 
PKK’ya operasyon
 
PKK/KCK terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yakalama kararı çıkarıldı. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda 9 şüpheli yakaladı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği , toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi. 
 
DAEŞ’E operasyon
 
İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen şahısları tespit etmesi üzerine, operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 6 Suriyeli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adresler de yapılan aramalarda örgütü simgeleyen bayraklar ve örgütsel doküman ele geçirildi.
 
Sabah saatlerinde terör örgütlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla toplamda 21 şüpheli yakalanırken olaylara ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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