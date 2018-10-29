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Türkiye'nin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in 94’üncü yılı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Birçok kentte binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte kortej halinde yürüdü.

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ANKARA
 
Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretler, akşam saatlerinde de Anıtkabir'e gelmeye devam etti. 
 
İSTANBUL
 
Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yılını fener alayı yürüyüşü ve konser programlarıyla kutladı. Barbaros Bulvarı boyunca coşkulu kalabalığın eşlik ettiği yürüyüş havadan görüntülendi.
Beşiktaş Belediyesinin her yıl binlerce İstanbulluyu büyük bir coşkuyla bir araya getirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 95. yılında da farklı etkinliklerle kutlandı. Saat 19.00’da Balmumcu'da toplanan binlerce Beşiktaşlı ellerinde Atatürklü Türk bayrakları, dillerinde Cumhuriyet marşları ile Barbaros Meydanı'na yürüdü.
 
İZMİR
 
350 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
 
İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
 
Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.
 
ZONGULDAK, KARABÜK VE SAKARYA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Zonguldak, Karabük ve Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Site Spor Salonu'nda düzenlenen okçuluk müsabakaları öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Önder Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün çocuklar için özel bir gün olduğunu söyledi.

Çocuklarda milli bilinci oluşturmak amacıyla bu turnuvayı düzenlediklerini belirten Alkan, "Cumhuriyetimizin anlam ve önemini gençlerimize daha iyi anlatabilmek için bu müsabakaları düzenledik. İnşallah çocuklarımız bugünü unutmayacaktır. Hedefimiz ülkemizin kuruluş yıl dönümünde genç beyinlere spor vasıtasıyla cumhuriyetimizin önemini aktarabilmektir." dedi.

Turnuvada, genç erkeklerde Eren Cırık, genç kızlarda Betül Arslan, yıldız erkeklerde Yağız Bıyık ve yıldız kızlarda Begüm Genç birinciliği kazandı. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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