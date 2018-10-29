Türkiye'nin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

ANKARA

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretler, akşam saatlerinde de Anıtkabir'e gelmeye devam etti.

İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yılını fener alayı yürüyüşü ve konser programlarıyla kutladı. Barbaros Bulvarı boyunca coşkulu kalabalığın eşlik ettiği yürüyüş havadan görüntülendi.

Beşiktaş Belediyesinin her yıl binlerce İstanbulluyu büyük bir coşkuyla bir araya getirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 95. yılında da farklı etkinliklerle kutlandı. Saat 19.00’da Balmumcu'da toplanan binlerce Beşiktaşlı ellerinde Atatürklü Türk bayrakları, dillerinde Cumhuriyet marşları ile Barbaros Meydanı'na yürüdü.

İZMİR

350 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

ZONGULDAK, KARABÜK VE SAKARYA