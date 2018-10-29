Türkiye'nin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Cumhuriyet’in 94’üncü yılı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Birçok kentte binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte kortej halinde yürüdü.
- AA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Zonguldak, Karabük ve Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Site Spor Salonu'nda düzenlenen okçuluk müsabakaları öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Önder Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün çocuklar için özel bir gün olduğunu söyledi.
Çocuklarda milli bilinci oluşturmak amacıyla bu turnuvayı düzenlediklerini belirten Alkan, "Cumhuriyetimizin anlam ve önemini gençlerimize daha iyi anlatabilmek için bu müsabakaları düzenledik. İnşallah çocuklarımız bugünü unutmayacaktır. Hedefimiz ülkemizin kuruluş yıl dönümünde genç beyinlere spor vasıtasıyla cumhuriyetimizin önemini aktarabilmektir." dedi.
Turnuvada, genç erkeklerde Eren Cırık, genç kızlarda Betül Arslan, yıldız erkeklerde Yağız Bıyık ve yıldız kızlarda Begüm Genç birinciliği kazandı. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
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