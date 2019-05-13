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İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik uçağı tarafından Alaçatı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 Suriye, 6 Filistin ve 1 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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