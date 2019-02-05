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İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarında tespit edilen lastik botu durdurdu. Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Afganistan uyruklu yakalandı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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