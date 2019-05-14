İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grubu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, hareketli botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Suriye, 7 Filistin ve 2 Irak uyruklu yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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