İzmir'de 40 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı olan 71 şüpheliden 40'ı gözaltına alınırken operasyonun devam ettiği bildirildi.
Şüphelilerin örgütsel çalışmalara devam ettirdiği ileri sürüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 71 şüphelinin, silahlı terör örgütü FETÖ adına örgütsel faaliyetleri sürdürdüğü ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı tespit edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile hakkında yakalama kararı olan 71 şüpheliden 40'ı, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonun devam ettiği ve firari 31 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
(Muammer Başkan)
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