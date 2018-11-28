Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de 40 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı olan 71 şüpheliden 40'ı gözaltına alınırken operasyonun devam ettiği bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şüphelilerin örgütsel çalışmalara devam ettirdiği ileri sürüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 71 şüphelinin, silahlı terör örgütü FETÖ adına örgütsel faaliyetleri sürdürdüğü ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile hakkında yakalama kararı olan 71 şüpheliden 40'ı, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonun devam ettiği ve firari 31 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(Muammer Başkan)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın en garip yolcuları

Dünyanın en garip yolcuları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA